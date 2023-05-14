تأهيل وترميم 128 مدرسة

تواصل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض إكمال مشاريع التأهيل وأعمال الترميم والصيانة لـ128مشروعاً من المباني المدرسية للبنين والبنات والطفولة المبكرة. وأكدت الإدارة تهيئة المباني المدرسية وتسخير كافة الجهود لتوفير بيئة تعليمية ابتكارية ومثالية للطلبة والهيئة التعليمية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2023، وأوضحت الإدارة أن مشاريع الترميم والصيانة تأتي ضمن خطة متكاملة وفق جدول زمني ونسبة إنجاز متوافقة مع الخطة المعتمدة، مشيراً إلى أن مشاريع الترميم والصيانة في المباني المدرسية تشمل ترميم الملاعب العشبية وصيانتها من خلال 42 مشروعاً، و7 مشاريع لترميم واجهات المدارس وفق أحدث التصاميم، كما تشمل 7 مبان للطفولة المبكرة، وإنشاء 8 صالات رياضية، و34 مشروعاً لتأهيل فصول رياض الأطفال، إلى جانب 9 مشاريع لترميم ومعالجة رشح الأسطح في المباني المدرسية، و16 مشروعاً لترميم دورات المياه، و5 مشاريع لترميم أسوار المدارس.



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