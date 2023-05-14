عسل تبوك يختتم فعالياته

اختتم مهرجان «العسل والمنتجات الزراعية» بمنطقة تبوك، فعالياته التسويقية والتثقيفية، التي نظمها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، واستمرت لمدة ستة أيام بمجمع تبوك بارك، محققاً أكثر من 20 ألف زائر استمتعوا بالمهرجان الذي أقيم بمشاركة أكثر من 24 مزارعًا ونحَّالًا بالمنطقة، وعدد من الجهات الحكومية والأهلية.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة تبوك بالإنابة الدكتور أنور بن محمد السالمي أن هذا المهرجان قد جاء امتداداً لسلسلة المهرجانات الزراعية التي يقيمها الفرع في مختلف مدن ومحافظات المنطقة، والتي لمس المزارعون والنحالون أثرها وتأثيرها الإيجابي في الإسهام بفتح منافذ تسويقية جديدةٍ لمنتجاتهم.