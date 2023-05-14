عسل تبوك يختتم فعالياته

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة تبوك بالإنابة الدكتور أنور بن محمد السالمي أن هذا المهرجان قد جاء امتداداً لسلسلة المهرجانات الزراعية التي يقيمها الفرع في مختلف مدن ومحافظات المنطقة، والتي لمس المزارعون والنحالون أثرها وتأثيرها الإيجابي في الإسهام بفتح منافذ تسويقية جديدةٍ لمنتجاتهم.
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