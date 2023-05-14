اخبار السعوديه

عسل تبوك يختتم فعالياته

0 نشر
0 تبليغ

اختتم مهرجان «العسل والمنتجات الزراعية» بمنطقة تبوك، فعالياته التسويقية والتثقيفية، التي نظمها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، واستمرت لمدة ستة أيام بمجمع تبوك بارك، محققاً أكثر من 20 ألف زائر استمتعوا بالمهرجان الذي أقيم بمشاركة أكثر من 24 مزارعًا ونحَّالًا بالمنطقة، وعدد من الجهات الحكومية والأهلية.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة تبوك بالإنابة الدكتور أنور بن محمد السالمي أن هذا المهرجان قد جاء امتداداً لسلسلة المهرجانات الزراعية التي يقيمها الفرع في مختلف مدن ومحافظات المنطقة، والتي لمس المزارعون والنحالون أثرها وتأثيرها الإيجابي في الإسهام بفتح منافذ تسويقية جديدةٍ لمنتجاتهم.


كانت هذه تفاصيل خبر عسل تبوك يختتم فعالياته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا