تحسين المشهد الحضري في بقيق

وأوضحت الأمانة أن المشاريع التنموية تمثلت في إعادة وتهيئة العديد من الشوارع الرئيسة والفرعية داخل الأحياء السكنية بطول إجمالي بلغ أكثر من 6000 متر طولي، إضافة إلى تطوير دوار وميدان الغسق بمساحة 250 مترًا مربعًا، وحديقة الملك عبدالعزيز بمساحة 8000 متر مربع، وذلك بهدف توفير بيئة حضرية أفضل في المحافظة.
وأكّدت استمرار جهودها والعمل ضمن خطة شاملة لتحسين البنية التحتية والخدمات الحضرية في محافظة بقيق، وتعزيز السلامة المرورية وتوفير بيئة حضرية مريحة وجميلة، لتحقيق مستهدفات برامج جودة الحياة وأنسنة المدن.
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