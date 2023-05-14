4 حرائق في صواريخ جدة خلال 15 عاما

يعد حريق سوق الصواريخ الذي اندلع، فجر الجمعة الماضي، هو الرابع من نوعه في هذا السوق خلال الـ15 سنة الأخيرة حيث اندلع حريق في 2008 وثان في 2020 وثالث في 2022 وأخيرا قبل يومين في 2023، والذي باشرته فرق الدفاع المدني دون الإعلان عن وجود أضرار من عدمه، وتم تنفيذ الجانب الوقائي وأعمال التبريد اللازمة. ويقع سوق الصواريخ جنوب محافظة جدة بإمارة مكة المكرمة وعادة ما يعج بالمتسوقين والباعة وسط المتاجر. حرائق بصواريخ جدة 2023 - اندلع حريق فجر الجمعة دون تسجيل أي وفيات أو إصابات. 2022 - باشرت فرق من الدفاع المدني حريقا اندلع في محال تجارية بسوق الصواريخ. - أسفر الحريق عن وفاة شخص 2020 - تلقى مركز العمليات الموحد 911 بلاغا يفيد باندلاع حريق في عدد من المحال التجارية بالسوق - محاصرة الحريق ومنع انتشاره للمواقع المجاورة وإخماده - استشهاد أحد رجال الدفاع المدني أثناء مباشرته مهام عمله في حادث الحريق 2008 - شب في السوق حريق واستطاعت فرق الدفاع المدني السيطرة عليه بمشاركة 20 فرقة و45 وايت إسناد. - تضرر 3000 محل تجاري تحتوي على ملابس نسائية وأقمشة وجلديات - التخطيط العشوائي للبسطات وسرعة الرياح أسهما في انتشار النيران



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