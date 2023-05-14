الرياض تستضيف مؤتمر البريد الاستثنائي 2023

دشَّن مجلس إدارة اتحاد البريد العالمي الشعار الجديد لمؤتمر البريد الاستثنائي 2023 الذي تستضيفه المملكة في شهر أكتوبر القادم على مدى 5 أيام في مدينة الرياض، حيث تم تدشين شعار المؤتمر ضمن اجتماعات اللجنة العامة لمجلس إدارة الاتحاد المنعقدة حاليًّا في مدينة بيرن بسويسرا، وبمشاركة وفد المملكة الذي يضم ممثلي الجهات الحكومية وذات العلاقة بقطاع البريد.

وحصلت المملكة على حق استضافة مؤتمر البريد الاستثنائي 2023 بعد فوزها بتصويت الدول الأعـضاء في الاتحاد البريدي العالمي UPU خلال اجتماع اللجنة العامة لمجلس إدارة الاتحاد في شهر أكتوبر من العام الماضي 2022م، ومن المتوقع أن يستقطب هذا المؤتمر ممثلي 192 دولة حول العالم لمناقشة فتح الاتحاد أمام الجهات الفاعلة في القطاع البريدي والاقتراحات المتعلقة بهذا الخصوص.

وتأتي استضافة المملكة مؤتمرَ البريد الاستثنائي 2023 في إطار حرصها لتحقيق رؤيتها الطموحة 2030، ولتعريف العالم بدورها المؤثر على مختلف الأصعدة، ومستهدفاتها ومبادراتها في تطوير القطاع البريدي واللوجستي وفق الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وهو فرصة لاستعراض قدراتها المتقدمة على استضافة مثل هذه المؤتمرات باحترافية عالية وتنظيم دقيق، إلى جانب نقل صورة حسنة عن أرضها الغنية، وتاريخها العريق، وشعبها المضياف ويجسد فوز المملكة تأكيد دورها الفاعل والحاضر بالمنظمات الدولية وإسهاماتها في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لتطوير الخدمات البريدية ومبادراتها الطموحة ومشاريعها المستقبلية وفق رؤية المملكة 2030.

وتكمن أهمية الاستضافة باستقطابها عددًا من ممثلي الحكومات وقادة القطاع البريدي في الدول الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي، بالإضافة إلى منظمات الأمم المتحدة، وأبرز الهيئات الدولية والإقليمية لمناقشة دور البريد المهم في المجالات كافة، ومدارسة الاقتراحات المطروحة لتطوير هذا القطاع وتحسينه.