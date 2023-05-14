تراخيص نقل البضائع تفوق إيجار السيارات - #عاجل

سجلت عمليات الفحص لأنشطة النقل خلال الربع الأول من العام الحالي، 55.654 مخالفة من إجمالي 475.944 عملية فحص منفذة، وبلغ إجمالي التراخيص المصدرة 908 تراخيص لـ21 نشاطا، جاءت في مقدمتها أنشطة نقل البضائع على الطرق البرية بـ493 ترخيصا.

الرياض تتصدر

تصدرت منطقة الرياض التراخيص المصدرة بـ244 ترخيصا، وحلت الشرقية ثانيا بـ189 ترخيصا، ومكة المكرمة ثالثا بـ168 ترخيصا، والقصيم رابعا بـ162 ترخيصا، والمدينة المنورة خامسا بـ41 ترخيصا، وحلت الباحة في المرتبة الأخيرة بـ4 تراخيص، وتساوت الحدود الشمالية وحائل ثانيا بـ8 تراخيص، وجازان وتبوك ثالثا بـ13 ترخيصا، والجوف رابعا بـ14 ترخيصا، ونجران خامسا بـ16 ترخيصا.

21 نشاطا

كشف تقرير الهيئة العامة للنقل للربع الأول من العام الحالي، استفادة 21 نشاطا من التراخيص المصدرة، حيث استحوذت أنشطة نقل البضائع على الطرق البرية بـ493 ترخيصا، ووسيط الشحن ثانيا بـ62 ترخيصا، والخدمات اللوجستية ثالثا بـ55 ترخيصا، وترخيص تأجير السيارات فئة ج رابعا بـ52 ترخيصا، وترخيص تأجير السيارات فئة ب خامسا بـ42 ترخيصا، وحلت أنشطة ترخيص السيارات فئة هـ في المرتبة الأخيرة بـترخيص وحيد، وتوجيه مركبات الأجرة، وتأجير الحافلات والأجرة العامة ثانيا بـترخيصين، ونقل الطرود محلي ودولي ثالثا بـ3 تراخيص، والنقل الخفيف للبضائع على الطرق البرية رابعا بـ5 تراخيص، وتأجير شاحنات خامسا بـ6 تراخيص.

476 ألف فحص

بلغ إجمالي عمليات فحص أنشطة النقل 475.944 عملية فحص، منها 55.654 حالة مخالفة مسجلة، و420.290 حالة لم تسجل لها مخالفة، وتصدرت أنشطة نقل البضائع عمليات الفحص بـ374.725 عملية فحص، وتأجير السيارات ثانيا بـ34.054 عملية فحص، وأجرة منشآت ثالثا بـ29.939 عملية فحص، والنقل المتخصص رابعا بـ20.412 حالة فحص، وتأجير الشاحنات خامسا بـ5281 عملية فحص.

مخالفات وأنشطة

56 ألف مخالفة لعمليات الفحص

908 تراخيص صادر

475.944 عملية فحص

21 نشاطا مرخصا

نقل البضائع تتصدر التراخيص وعمليات الفحص

أكثر المناطق تراخيص

الرياض: 244

الشرقية: 189

مكة المكرمة: 168

القصيم: 162

المدينة المنورة: 41

أكثر الأنشطة تراخيص

نقل البضائع على الطرق البرية: 493

وسيط الشحن: 62

الخدمات اللوجستية: 55

تأجير السيارات فئة ج: 52

تأجير السيارات فئة ب: 42

الأكثر عمليات فحص

نقل البضائع: 375 ألفا

تأجير السيارات: 34 ألفا

أجرة منشآت: 30 ألفا

النقل المتخصص: 20 ألفا

تأجير الشاحنات: 5 آلاف