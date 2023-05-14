أمانة جدة تُلغي عقد استثمار شاطئ أبحر الجنوبية وتفتح الشاطئ للعامة

أعلنت أمانة جدة اتخاذ الإجراءات النظامية بحق مستثمر شاطئ أبحر الجنوبية ببنود العقد والتي تنص على فتح الشاطئ للعامة بدون رسوم. وقالت الأمانة إن اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المستثمر يأتي تمهيدًا لفتح الشاطئ للعامة.



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