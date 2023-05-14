اختام فعاليات “عناقيد الريف للفنون البصرية”

اختتمت فعاليات ملتقى عناقيد للفنون البصرية؛ التي بدأت الخميس الماضي بتنظيم نادي “عناقيد”، تحت مظلة البوابة الوطنية للهوايات “هاوي”؛ إحدى مبادرات برنامج “جودة الحياة”. وشهد الملتقى مشاركة 60 فناناً سعودياً من الجنسين في إحدى المزارع الريفية في محافظة بلقرن بمنطقة عسير، واستعرض الفنانون خلالها تجاربهم في الفن التشكيلي والتراثي و”الريزن”، بالإضافة إلى الخط العربي والتصوير. وقد حظي الملتقى بزيارة المدير العام للبوابة الوطنية للهوايات “هاوي” طارق الغرابي، الذي أوضح أن ملتقى “عناقيد” للفنون البصرية يمكّن الهواة من الجنسين من ممارسة هواياتهم في مجالات الفنون البصرية، بما يعكس جودة حياة سكان وزوار المنطقة، ويستحدث خيارات أكثر تنوعاً تعزز حيوية المجتمع. كما قدّم الشكر لنادي “عناقيد” للفنون البصرية على تنظيم هذا الملتقى.

وأضاف الغرابي: أن بوابة “هاوي” تقدم كل الدعم للهواة في كافة مدن ومحافظات المملكة، من أجل ممارسة هواياتهم التي تعبّر عنهم بمختلف شرائحهم، بالإضافة إلى تلقّي الدعم المالي والتشغيلي لخلق مجتمعات تمارس الهوايات المختلفة عبر البوابة، سعياً للوصول إلى ما يزيد على 6 آلاف نادي هواة على مستوى المملكة بحلول 2030م. مؤكداً أن الهواية موجودة في كل مدينة ومحافظة بمناطق المملكة المختلفة، وأن بوابة “هاوي” لتمكين الهواة وأنديتهم.