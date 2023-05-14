أسبوع ساخن يسقط 133 مهربا ومروجا للمخدرات - #عاجل

ودعت الجهات الأمنية كل من تتوافر لديه معلومات، مواطنين ومقيمين، عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات إلى الإبلاغ عبر الاتصال بـ«911» في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و«999» ببقية مناطق المملكة، و«995» رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات، أو عبر البريد الإلكتروني 995gdnc.gov.sa، مؤكدة أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.
ضبطيات ومناطق وجناة
7 مايو
- 1.266.000 قرص إمفيتامين
المزاحمية - الرياض
7 أشخاص «مواطنان و5 مقيمين»
- ترويج الحشيش
الرس - القصيم
مواطن
- محاولة تهريب 150 كيلو جرامًا من القات
الحرث - جازان
- محاولة تهريب 894 كيلو جرامًا من القات
جازان
مواطن
- ترويج الإميفيتامين والحشيش
عسير
إثيوبي مخالف
- محاولة تهريب 375 كيلو جرامًا من القات
جازان
25 مخالفًا «24 يمنيا وإثيوبي»
- محاولة تهريب القات
جازان
3 يمنيين مخالفين
- محاولة تهريب القات
جازان
4 يمنيين
- محاولة تهريب القات
جازان
مواطن
- محاولة تهريب وترويج 2.2 كيلو جرام كوكايين
الرياض
نيجيري و3 مواطنين
8 مايو
- ترويج الشبو
تبوك
باكستانيان
- ترويج الإمفيتامين المخدر
جدة
صومالي
- محاولة تهريب القات
جازان
3 يمنيين مخالفين
- محاولة تهريب 200 كلج قات
عسير
مواطن
- ترويج الحشيش والإمفيتامين
الباحة
إثيوبي مخالف
- تهريب وترويج 456 كلج قات
جازان
مقيم هندي
- محاولة تهريب 72 كلج قات
جازان
- محاولة تهريب قات
جازان
مواطن
- تهريب قات
جازان
يمنيان
- ترويج الحشيش والإمفيتامين وأقراص مخدرة
القصيم
مواطن
- ترويج الحشيش
نجران
مواطنان
- تهريب القات
جازان
مقيم يمني
9 مايو
- ترويج 24.38 كلج شبو
الشرقية
4 مقيمين باكستانيين
- ترويج الإمفيتامين
جدة
يمني مخالف
- تهريب 60 كلج قات
جازان
- ترويج الإمفيتامين والحشيش
الرياض
مقيمان «يمني وإثيوبي»
- ترويج الشبو
الشرقية
مقيم بنجلاديشي
- تهريب 235 كلج قات
جازان
مواطن
- تهريب 54 كلج قات
عسير
- ترويج الإمفيتامين
جازان
مواطن
- تهريب القات
جازان
يمنيان مخالفان
- ترويج الإمفيتامين والحشيش
المدينة المنورة
مواطن
- تهريب القات
جازان
3 إثيوبيبن مخالفين
- ترويج الحشيش والإمفيتامين
الحدود الشمالية
مواطنان
- محاولتا تهريب 106 كلج شبو
منفذا البطحاء والحديثة
10 مايو
- تهريب القات
عسير
4 يمنيين مخالفين
- ترويج الشبو
جدة
مقيم باكستاني
- ترويج الحشيش
مواطنان
- تهريب 170 كلج قات
جازان
مواطن
- ترويج الحشيش والإمفيتامين
حائل
مواطن
- ترويج الحشيش وأقراص مخدرة
نجران
4 مواطنين
- تهريب القات
8 يمنيين مخالفين
- ترويج الحشيش
نجران
مواطن
- تهريب 300 كلج قات
جازان
- محاولة تهريب 8.280.078 قرصًا من مادة الإمفيتامين
5 مقيمين
- تهريب القات
جازان
يمنيان مخالفان
11 مايو
- ترويج الإمفيتامين والحشيش
القصيم
سودانيان ومصري ويمني
- ترويج الشبو
الشرقية
3 مقيمين باكستانيين
- تهريب 75 كلج قات
عسير
- ترويج الإمفيتامين والحشيش
الخرج
3 مواطنين
- تهريب القات
جازان
4 يمنيين مخالفين
- ترويج الحشيش والإمفيتامين
3 مواطنين ويمني
- محاولة تهريب 461.164 من حبوب الكبتاجون
منفذ الحديثة
- ترويج الإمفيتامين
القصيم
مواطن
- تهريب القات
جازان
مواطن
- تهريب 199 كلج من الحشيش
عسير
- ترويج الإمفيتامين والحشيش
المدينة المنورة
إثيوبي مخالف
12 مايو
- إحباط محاولة تهريب 68 كلج من مادة الشبو
جدة
- ترويج 18.1 كلج من الشبو والحشيش والإمفيتامين
محافظة بحرة
مقيم يمني
- تهريب الحشيش
جازان
4 يمنيين مخالفين
- إحباط تهريب 68 كلج من الشبو
جدة
- تهريب 176 كلج قات
مواطن
- ترويج الحشيش والإمفيتامين وأقراص مخدرة
الرياض
3 مواطنين
- تهريب القات
جازان
مواطن
- ترويج الإمفيتامين
محافظة الكامل
مخالف يمني
- ترويج الإمفيتامين والحشيش وأقراص مخدرة
الجوف
مواطن
13 مايو
- ترويج 4578 قرصًا خاضعا لتنظيم التداول الطبي
الرياض
مخالف مصري
- ترويج الشبو والحشيش
حائل
مواطن
- تهريب 37.500 قرص مخدر
عسير
- ترويج الشبو
الشرقية
مقيم باكستاني
- ترويج الأقراص المخدرة
مكة المكرمة
مقيمان بنجلاديشيان
- تهريب 172 كلج من القات
جازان
مواطن
- ترويج 13 كلج من الحشيش المخدر
جازان
يمني مخالف
- ترويج الإمفيتامين
الحدود الشمالية
مواطن
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