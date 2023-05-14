شكرا لقرائتكم الرحيمي: عضة الضب لا تفك إلا بقطع رأسه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف صاحب مزرعة الضبان بمحافظة ضرية، نواف الرحيمي، أن عضة الضب لا تفك إلا بقطع رأسه.

قطع الرأس

وأوضح الرحيمي خلال مداخلة له مع قناة “الإخبارية” أن “الضب إذا وجد الأمان ورأى أشخاصًا صار أليفًا” يتعايش مع الناس ويلعب مع الأطفال وليس منه قلق نهائيًا.

وأشار “من الممكن أن يأكل الضب من يد الإنسان ويجلس بجانبه، ولا يموت سريعًا فهو بـ7 أرواح”.

ولفت إلى أن عضة الضب لا تفك إلا بقطع رأسه، لأن فكه ليس سهلًا ويجب القضاء عليه بقطع رأسه.

دم الضب خطر

وفي وقت سابق، أكدت الدكتورة نجوى الصاوي استشارية الحساسية والمناعة، أن شرب دم الضب لا يعالج الربو ويشكل خطرًا سامًا على الإنسان.

وأكدت أنه من المعروف أن شرب الدم دينيًا حرام، كما أنه أيضًا يمكن أن يتحول إلى مادة سامة في المعدة عندما يشربه الإنسان، إذ تترسب بها نسبة الحديد والقلب، بالإضافة إلى تحول ثاني أكسيد الكربون إلى سموم بالأعضاء.