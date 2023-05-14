شكرا لقرائتكم مروجو الحشيش والإمفيتامين والأقراص الممنوعة في قبضة الأمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن الأمن العام القبض على عدد من متورطي جرائم جنائية ومروجي المخدرات، ضمن حملات ميدانية في كافة أنحاء المملكة.

وقال الأمن العام عبر مقطع فيديو، نشره عبر موقع تويتر تحت عنوان في قبضة رجال الأمن: إنه تم القبض على مقيمين من الجنسية اليمنية ومواطن قاموا بترويج مادة الحشيش المخدر ومادة الإمفيتامين المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي في محافظة جدة. وتم القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية قام بترويج مادة الشبو المخدر في جدة، وضبط بحوزته هواتف متنقلة ومبلغ مالي.

ترويج المخدرات

وضبطت شرطة جازان على 4 مواطنين روجوا مادة الحشيش المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي في شرورة، وضبط بحوزتهم هواتف متنقلة. كما تم القبض على مقيمين من الجنسية السودانية ومقيم من الجنسية المصرية وآخر من اليمنية قاموا بترويج مادة الإمفيتامين المخدر ومادة الحشيش المخدر في القصيم.

وألقت شرطة الخرج القبض على 3 مواطنين روجوا مادة الإمفيتامين المخدر ومادة الحشيش المخدر، وضبط بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء وذخيرة نارية. وضبطت الإدارة العامة لدوريات الأمن، مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية قام بترويج مادة الإمفيتامين المخدر ومادة الحشيش المخدر، وضبط بحوزته مبلغ مالي وسلاح أبيض.

أقراض مخدرة

كما تم القبض على مواطن قام بترويج مادة الشبو المخدر ومادة الحشيش المخدر ومادة الإمفيتامين وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي بالباحة.

وضبطت شرطة الرياض مقيمًا من الجنسية المصرية مخالفًا لنظام الإقامة بمهنة صيدلي اشتغل مهنته وروج الأقراص الخاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزته 4578 قرصًا ومبلغ 30450 ريالًا. كما تم القبض على مواطن ظهر في محتوى مرئي يعتدي على مقيم بسلاح أبيض وحالته الصحية مستقرة حاليًا.