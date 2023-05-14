شكرا لقرائتكم متحدث مكافحة المخدرات: ساعدنا اليونان على ضبط كميات من الحشيش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد الرائد مروان الحازمي متحدث المديرية العامة لمكافحة المخدرات أن اليونان تمكنت من إحباط عملية تهريب كبيرة من مادة الحشيش المخدر بعد التنسيق مع المملكة.

جهود المملكة

وأوضح الحازمي في تصريحات لقناة “الإخبارية”، أن كمية الحشيش التي تم ضبطها بلغت 4 أطنان و378 كجم، وأخرى بلغت طنًا و58 كجم.

وأكد أن المملكة عبر المديرية العامة للمخدرات، قد مررت العديد من المعلومات لإحباط هذه الكميات الكبيرة من المخدرات، في هذه العملية وعمليات أخرى، وهو ما يؤكد دور المملكة الفعّال في محاربة المخدرات على المستوى الدولي.

الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوفر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.