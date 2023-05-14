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عائلة سعودية تقيم زفافًا لعاملها

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شكرا لقرائتكم عائلة سعودية تقيم زفافًا لعاملها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثق مقطع فيديو متداول، عائلة سعودية تقيم زفافًا لعاملها الذي يدعى جهير، في جو مليء بالسعادة والبهجة.

وأظهر مقطع فيديو، مكتوب عليه تعليق “زفة عاملنا جهير”، عددًا من السيارات في أحد الطرق وهي تزف العريس، بفرحة وحب.

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وعقب الوصول، نزل العريس من السيارة، ليستقبله عدد من الأشخاص بالأحضان والتهنئة لحضور حفل العرس.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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