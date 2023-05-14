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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت قناة “العربية” عن إضافة مسار حافلات الرياض في خرائط جوجل ماب، ما يسمح للمستخدمين بتتبع المسار.

وفي مارس الماضي، أطلقت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، المرحلة الأولى من خدمة “حافلات الرياض”، ضمن مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض.

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15 مسارًا

وتتضمن المرحلة الأولى من خدمة حافلات الرياض تشغيل أكثر من 340 حافلة تخدم الركاب عبر 633 محطة ونقطة توقف، وتشمل المرحلة 15 مسارًا ضمن مسارات شبكة “حافلات الرياض” والبالغ إجمالها 86 مسارًا.

وتسهم هذه الحافلات في إتاحة سهولة التنقل لجميع شرائح المجتمع من خلال استخدام الحافلات كوسيلة للوصول إلى أماكن العمل والتعليم والأنشطة الترفيهية، والحد من الحاجة إلى استخدام السيارة الخاصة، وبالتالي تخفيف حدة الازدحام المروري في الرياض.