شكرا لقرائتكم أمانة جدة تلغي عقد استثمار شاطئ أبحر بعد رصد مخالفات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت أمانة جدة، إلغاء عقد استثمار شاطئ أبحر الجنوبية بعد رصد مخالفات على المستثمر.

وقالت أمانة جدة عبر حسابها بموقع “تويتر”، “نظرًا لعدم التزام مستثمر شاطئ أبحر الجنوبية ببنود العقد والتي تنص على فتح الشاطئ للعامة بدون رسوم، نعلن اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المستثمر تمهيدًا لفتح الشاطئ للعامة”.

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كما أكدت إمارة منطقة مكة المكرمة على حسابها بموقع “تويتر”، أن أمانة جدة قررت فتح الشاطئ للعامة.

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وأشاد رواد موقع “تويتر”، بهذا القرار، داعين إلى ضرورة التزام الجميع بالنظافة والمحافظة على الممتلكات العامة فيه.