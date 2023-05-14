استمرار تأثير الرياح المثيرة للأتربة على عدد من مناطق المملكة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 45كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط, وجنوبية شرقية الى جنوبية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من نصف المتر الى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج ن متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج .
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