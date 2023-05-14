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انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 212 ريالاً للجرام

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الرياض - محمد الوسيري - شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الأحد، انخفاضاً طفيفاً مقارنةً بالأسعار التي سجلها الأيام الماضية.

الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 242.34 ريال، 64.62 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 222.14 ريال، 59.24 دولار.

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الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 212.04 ريال، 56.55 دولار، وعيار 18 وصل إلى 181.75 ريال، 48.47 دولار.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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