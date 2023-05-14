شكرا لقرائتكم الغذاء والدواء: برومات البوتاسيوم محظور استخدامها بمخابز المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، حقيقة ما تردد بشأن استخدام مادة برومات البوتاسيوم المسرطنة، والتي تضاف لبعض الأغذية مثل المخبوزات والمعجنات.

وأكدت هيئة الغذاء والدواء عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” ردًا على استفسارات أحد المتابعين، أن مادة برومات البوتاسيوم التي تضاف للمخبوزات غير مسموح باستخدامها في المخابز نهائيًا.

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وأوضحت في ردها على استفسار أحد المغردين على “تويتر” أن “برومات البوتاسيوم” التي تضاف للمخبوزات والمعجنات غير مسموح باستخدامها في المخابر نهائياً.

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يأتي ذلك بعد تداول أخبار بشأن استخدام تلك المادة في المخبوزات والمعجنات بالولايات المتحدة، بغرض تنعيم وتحسين طعم الخبز وملمسه، بعد منعها في دول أخرى بعد ثبوت أضرارها الصحية.