شكرا لقرائتكم 3 ملايين ريال خسائر الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-03-31 أي لمدة ثلاثة أشهر.

النتائج المالية للشركة

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أنه تم تسجيل 3 ملايين ريال خسائر “الفخارية” في الربع الأول.

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وجاءت النتائج المالية للشركة كالتالي:

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