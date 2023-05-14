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3 ملايين ريال خسائر الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-03-31 أي لمدة ثلاثة أشهر.

النتائج المالية للشركة

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أنه تم تسجيل 3 ملايين ريال خسائر “الفخارية” في الربع الأول.

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وجاءت النتائج المالية للشركة كالتالي:

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بند الربع الحالي الربع المماثل من العام السابق التغير% الربع السابق التغير %
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي
المبيعات/الإيرادات 20.6 18.5 11.35 24.9 -17.27
إجمالي الربح (الخسارة) 3.2 2.9 10.34 0.47 580.85
الربح (الخسارة) التشغيلي -2.3 -2.7 -14.81 -6.8 -66.18
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة -2.9 1.27 1.44
إجمالي الدخل الشامل -2.9 1.27 1.97
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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