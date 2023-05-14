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56 مليون ريال أرباح رعاية في الربع الأول

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شكرا لقرائتكم 56 مليون ريال أرباح رعاية في الربع الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الشركة “الوطنية للرعاية الطبية” النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-03-31 “ثلاثة أشهر”.

النتائج المالية للشركة

وأوضحت  الشركة، في بيان لها على “تداول”، أنه تم تسجيل 56 مليون ريال أرباح في الربع الأول بارتفاع 88% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

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وجاءت النتائج المالية للشركة بالتفصيل كالتالي:

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بند الربع الحالي الربع المماثل من العام السابق التغير% الربع السابق التغير %
جميع الأرقام بالـ (آلاف) ريال سعودي
المبيعات/الإيرادات 261,395 211,478 23.6 251,690 3.85
إجمالي الربح (الخسارة) 89,876 61,437 46.29 78,736 14.15
الربح (الخسارة) التشغيلي 63,428 37,010 71.38 61,054 3.89
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة 56,269 29,999 87.57 55,445 1.49
إجمالي الدخل الشامل 56,269 29,999 87.57 69,534 -19.08
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