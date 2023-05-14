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شكرا لقرائتكم 56 مليون ريال أرباح رعاية في الربع الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الشركة “الوطنية للرعاية الطبية” النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-03-31 “ثلاثة أشهر”.
النتائج المالية للشركة
وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أنه تم تسجيل 56 مليون ريال أرباح في الربع الأول بارتفاع 88% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
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وجاءت النتائج المالية للشركة بالتفصيل كالتالي:
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|بند
|الربع الحالي
|الربع المماثل من العام السابق
|التغير%
|الربع السابق
|التغير %
|جميع الأرقام بالـ (آلاف) ريال سعودي
|المبيعات/الإيرادات
|261,395
|211,478
|23.6
|251,690
|3.85
|إجمالي الربح (الخسارة)
|89,876
|61,437
|46.29
|78,736
|14.15
|الربح (الخسارة) التشغيلي
|63,428
|37,010
|71.38
|61,054
|3.89
|صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة
|56,269
|29,999
|87.57
|55,445
|1.49
|إجمالي الدخل الشامل
|56,269
|29,999
|87.57
|69,534
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