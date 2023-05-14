شكرا لقرائتكم 141 مليون ريال أرباح الحفر العربية في الربع الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة الحفر العربية، عن تفاصيل النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-03-31 “ثلاثة أشهر”.

النتائج المالية للشركة

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أنه تم تسجيل 141 مليون ريال أرباح في الربع الأول بارتفاع 50% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

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