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141 مليون ريال أرباح الحفر العربية في الربع الأول

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شكرا لقرائتكم 141 مليون ريال أرباح الحفر العربية في الربع الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة الحفر العربية، عن تفاصيل النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-03-31 “ثلاثة أشهر”.

النتائج المالية للشركة

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أنه تم تسجيل 141 مليون ريال أرباح في الربع الأول بارتفاع 50% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

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جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي
المبيعات/الإيرادات 779 599 30.05 750 3.87
إجمالي الربح (الخسارة) 207 157 31.85 241 -14.11
الربح (الخسارة) التشغيلي 173 124 39.52 168 2.98
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة 141 94 50 137 2.92
إجمالي الدخل الشامل 141 97 45.36 129 9.3
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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