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شكرا لقرائتكم 141 مليون ريال أرباح الحفر العربية في الربع الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة الحفر العربية، عن تفاصيل النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-03-31 “ثلاثة أشهر”.
النتائج المالية للشركة
وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أنه تم تسجيل 141 مليون ريال أرباح في الربع الأول بارتفاع 50% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
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|بند
|الربع الحالي
|الربع المماثل من العام السابق
|التغير%
|الربع السابق
|التغير %
|جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي
|المبيعات/الإيرادات
|779
|599
|30.05
|750
|3.87
|إجمالي الربح (الخسارة)
|207
|157
|31.85
|241
|-14.11
|الربح (الخسارة) التشغيلي
|173
|124
|39.52
|168
|2.98
|صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة
|141
|94
|50
|137
|2.92
|إجمالي الدخل الشامل
|141
|97
|45.36
|129
|9.3