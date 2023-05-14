شكرا لقرائتكم مدني الرياض يخمد حريقًا اندلع في ورشتي نجارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الأحد، أن فرق الدفاع المدني باشرت حريقًا اندلع في ورشتَي نجارة بالرياض، دون وقوع إصابات.

وذكرت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، “أخمد مدني الرياض حريقًا في ورشتي نجارة، ولا إصابات”.

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ونشرت صورًا من عملية إخماد الحريق.