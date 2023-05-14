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مدني الرياض يخمد حريقًا اندلع في ورشتي نجارة

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الأحد، أن فرق الدفاع المدني باشرت حريقًا اندلع في ورشتَي نجارة بالرياض، دون وقوع إصابات.

وذكرت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، “أخمد مدني الرياض حريقًا في ورشتي نجارة، ولا إصابات”.

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ونشرت صورًا من عملية إخماد الحريق.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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