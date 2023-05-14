أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي عن صرف مستحقات الدفعة الأولى لمزارعي القمح المحلي، شاملة دفعة مستحقي العلاقة التعاقدية بين (المزارعين والشركات الزراعية) اللذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1444 / 1445هـ (2023م)، وإغلاق حساباتهم عبر المنصة الإلكترونية "محصولي" على الموقع الرسمي للهيئة. وبلغ إجمالي ما جرى إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ (114,746,344) ريالاً لصافي كمية (67,093) طناً، لـ (230) مزارعاً, تتضمن (10) مزارعين من أصحاب العلاقة التعاقدية مع الشركات. يذكر أن الهيئة بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتباراً من 27 شعبان 1444هـ، وبلغ إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه (190,892) طناً لـ (813) مزارعاً.



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