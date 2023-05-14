ترجمة 22 ألف جلسة قضائية عن بعد خلال 3 أشهر

كشفت وزارة العدل، عن ترجمة 22 ألف جلسة قضائية عن بعد، من خلال مركز الترجمة الموحد، خلال الربع الأول لعام 2023.

وأوضحت وزارة العدل، أن المركز يقدم خدماته من خلال توظيف التقنية عبر التقاضي الإلكتروني حيث يتم توفير خدمات الترجمة اللحظية عن بعد بالصوت والصورة أثناء الجلسات القضائية، مما يساهم بشكل كبير في توفير الوقت والجهد وتسريع الإجراءات القضائية.

وبينت الوزارة، أن المركز يمكّن غير الناطقين باللغة العربية من متابعة قضاياهم، من خلال مترجمين يتحدثون أكثر من 20 لغة.

وأكدت وزارة العدل، تدريب المترجمين على تقديم ترجمة دقيقة للمستفيدين وفهم المصطلحات القانونية الشائعة المستخدمة في المحاكم السعودية، موضحة أن أكثر اللغات ترجمة هي الانجليزية، الأردو، البنغالية، البشتو، الفلبينية، والهندية.

وأشارت الوزارة إلى أن المركز، مزود بتقنيات متطورة؛ حيث تجري الترجمة بسرية تامة، مع الربط بين المركز والمحكمة والسجون، وعند إعلان الحكم من قبل القاضي، يمكن للأطراف غير الناطقين باللغة العربية فهم منطوق الحكم على الفور، ليصبحوا على دراية بالخطوة التي يتعين عليهم اتخاذها.

وأوضحت الوزارة أن طلب الخدمة يتم بطريقة سهلة ومباشرة؛ إذ يمكن الحصول عليها من خلال صحيفة الدعوى عبر بوابة ناجز الإلكترونية