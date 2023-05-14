هيئة كبار العلماء تعقد دورتها الـ93

عقدت هيئة كبار العلماء اليوم، دورتها الـ93 بمدينة الطائف، برئاسة المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ.

وقال معالي الأمين العام لهيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد: إن هيئة كبار العلماء توجهت -بحمد الله- -عز وجل- وشكره على تجاوز جائحة كورونا وانتهاء الحالة الصحية الطارئة الخاصة بها، وعلى توفيق الله -عز وجل- لهذه الدولة المباركة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين- حفظهما الله-، حيث كانت المملكة متقدمة في التعامل مع هذه الجائحة في جميع المسارات الصحية والتعليمية والاجتماعية وغيرها.

بعد ذلك استعرضت الهيئة جدول أعمالها، التي عقدت لها لجانا متخصصة، وأعدت بحوثا محكمة، وشارك خبراء متخصصون في موضوعات الدورة، ذات الصلة بتخصصاتهم، كما اتخذت الهيئة القرارات المناسبة لموضوعات الجلسة.