القبض على مفحط صدم مركبتين وحاول دهس الموجودين

قبضت دوريات الأمن بمنطقة الرياض على مواطن بعد تلقي بلاغ عن ممارسة قائدي مركبتين التفحيط وصدم مركبتين ومحاولة دهس الموجودين أثناء الهروب من الموقع، واعتداء أحدهما على مواطن بسلاح أبيض أمام منزله، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة، وجار القبض على الآخر.



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