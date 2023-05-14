5 آلاف ريال مخالفة عدم التزام مقدم الخدمة باستخدام العنوان الوطني للمستفيدين

أكدت الهيئة العامة للنقل أن عدم التزام مقدم الخدمة باستخدام العنوان الوطني للمستفيدين عند تقديمه أيًا من الخدمات البريدية يعد مخالفة وتستوجب العقوبة وذلك وفقًا للائحة التنفيذية لنظام البريد التي حددت قيمة هذه المخالفة بـ 5 آلاف ريال حسب تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات الذي أعلنت عنه الهيئة بداية هذا الشهر من مايو 2023، بهدف ضمان تطبيق أفضل الممارسات وتحسين تجربة المستفيدين، ووضع الأدوات النظامية المناسبة لحماية الأنشطة والخدمات البريدية وتطويرها وتنميتها، والارتقاء بمستوى جودتها.

وشددت على أهمية استخدام العنوان الوطني المختصر والمكون من أربعة أحرف وأربعة أرقام الذي يمثل نظامًا لعنونة موقع المستفيد بشكلٍ رسمي ودقيق، طبقًا للمعايير والمواصفات العالمية، كما يؤهله للحصول على خدمات لوجستية ذات جودة وكفاءة مما يمكنه من التعامل مع الجهات الحكومية والخاصة كافة بشكل آمن وميسر.

وأشارت الهيئة إلى أن خدمات العنوان الوطني المختصر التي تشمل الأفراد وقطاع الأعمال تقدم مجانًا وتتميز بتغطيتها لمناطق المملكة كافة بدقة عالية تصل إلى 1 متر مربع، بالإضافة إلى أنها تؤهل المستفيد أو المستخدم من الحصول على 10 عناوين في مختلف أنحاء العالم عن طريق خدمة عالمي، فيما تتميز خدمات العنوان الوطني المختصر بتسهيل وتسريع وصول الشُحنات والطلبات للمستفيد دون الحاجة لإجراء الاتصالات مع مناديب التوصيل.

وبينت الهيئة العامة للنقل أن العنوان الوطني المختصر المكون من أربعة أحرف وأربعة أرقام يتضمن رقمًا للمبنى الخاص بموقع المستفيد وأحرفاً تعبر عن رمز المنطقة ورمز الفرع وكذلك رمز القسم، وأخيرًا حرف تميز، لافتة الانتباه إلى أنه بإمكان المستفيدين معرفة عناوينهم الوطنية المختصرة من خلال زيارة موقع البريد السعودي "سبل أون لاين" أو عبر التواصل مع المساعد الافتراضي "مها" على رقم الواتساب: 112898888-966 . // انتهى //