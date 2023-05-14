السعودية ترفع الحظر عن صادرات الأغنام من الأردن

وفي بيان لها، قالت وزارة الزراعة الأردنية: "أكدت وزارة الزراعة أن السعودية قد رفعت الحظر المؤقت الذي كانت قد فرضته على صادرات الأردن من الأغنام منذ بداية العام الحالي".
وأضاف البيان: "جاء هذا الإجراء من قبل الأشقاء السعوديين بعد أن قامت المنظمه العالمية للصحة الحيوانية وقبل 60 يوما، بالإعلان على موقعها بانتهاء حالة الحمى القلاعية التي أصابت الأبقار في منطقة محددة، وبعد الإشادة بالجهود التي قامت بها الوزارة وإطلاع السلطات البيطرية السعودية على إجراءات وزارة الزراعة الأردنية التى أدت إلى انتهاء الحالة".
وأكملت الوزارة في بيانها: "وبناء على الاتصالات المستمرة وعلى أعلى المستويات، فقد تم رفع اسم الأردن على المنصة التي يتم تقديم طلبات استيراد الأغنام عليها، وكانت الأردن قد أعلمت المنظمة الدولية بحدوث الإصابة منذ الإعلان عن نتائج المختبرات التي أكدت إصابة الأبقار في مزارع الضليل بعترة جديدة من فيروس الحمى القلاعية".
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