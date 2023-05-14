طلاب السعودية المشاركين في آيتكس يصلون الرياض

وصل فرسان المؤسسة العامة التدريب التقني والمهني إلى الرياض اليوم، بعد مشاركتهم في المعرض الدولي للاختراعات والابتكارات "آيتكس" ITEX 2023، وتحقيق إنجاز علمي جديد باسم المملكة بفوز 10 متدربين من الموهوبين الذين أشرفت المؤسسة على تأهيلهم بعشر ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية في منافسات المعرض الذي أُقيم في ماليزيا من 7 إلى 14 مايو الجاري بمشاركة 33 دولة.

وحصد ثلاثة من متدربين المملكة ميداليات ذهبية، وهم: أسعد بن سلطان الريفي في مجال التصميم الصناعي، وعمار بن هارون منصور في مجال الأتمتة والعمليات، وعبدالله بن عبدالرحمن البكري في مجال الوسائط المتعددة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ونال خمسة متدربين ميداليات فضية، وهم: رامي بن غازي الرشيدي مجال الأتمتة والعمليات، وعبدالله بن عبدالعزيز المزيعل في مجال التصميم الصناعي، وعامر بن سعيد الجهني في مجال الأتمتة والعمليات، وعبدالرحمن بن محمد الانصاري في مجال البيئة، ومحمد بن يوسف ال سرحان في مجال تكنولوجيا الآلات والمعدات، وفيما فاز المُتدرب علي بن سعد الغامدي بالميدالية البرونزية في مجال الاتمتة والعمليات والمتدرب بدر بن خالد المطيري في مجال الاتصالات التقنية الذكية.

وكانت المؤسسة عقدت برنامجاً تأهيلياً للمتدربين المرشحين للمشاركة في "ITEX 2023" في عدد من المسارات بمشاريع ترشحت على مستوى المملكة، بإشراف عدد من المدربين المؤهلين في هذا المجال، وتم خلالها استعراض مشاريع المتدربين، والتأكد من اكتمال جاهزيتها، وخضوعها لمعايير التحكيم المعتمدة في المسابقة لهذا العام؛ وذلك لإكساب المشاركين مهارات العرض والتقديم، والعمل على تطوير المشاريع لتواكب متطلبات المسابقة لهذا العام، بما يسهم في تعزيز بناء الإنسان وفق مستهدفات رؤية 2030.

ويأتي هذا البرنامج التأهيلي في إطار اهتمام المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لدعم المبتكرين والموهوبين من أبنائها المتدربين في المحافل الدولية، وتقديم رعاية متكاملة في منشآتها التدريبية لدعم تحقيق مستهدفات القيادة، في بناء الإنسان للمنافسة عالمياً، حيث تسهم هذه المسابقات العالمية في تنمية روح التنافس بين المتدربين، وتمثيل المملكة في المحافل الدولية، ورفع حصيلة دوت الخليج من الجوائز في المجال التقنية والعلمي.