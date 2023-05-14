صيانة وإصلاح بتعليم ينبع

وأشار مدير إدارة شؤون المباني المهندس عبدالوهاب فلاتة إلى أن كل شركة ستقوم بناءً على بنود العقد بتقديم المواد والمعدات والعمالة لتنفيذ صيانة أجهزة التكييف والتبريد في المباني التعليمية للبنين والبنات بمدارس المحافظة والقطاعات التابعة لها، وما تحتاجه المدارس من متابعة دورية لأعمالها، يضاف إليها الأعمال المؤقتة التي يطلب العمل من المقاول القيام بها وفقاً لشروط العقد ووثائقه، على أن يبدأ العمل فيها مباشرة من تاريخه ولمدة ثلاث سنوات.
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