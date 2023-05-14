صيانة وإصلاح بتعليم ينبع

انطلقت بتعليم ينبع أعمال صيانة وإصلاح أجهزة التكييف والتبريد وتشغيل المبانى التعليمية بعد أن وقع مدير تعليم ينبع سليم بن عبيان العطوي مجموعة عقود مع عدد من الشركات الوطنية لصيانة وإصلاح المباني التعليمية لمدة 30 شهرا ، بقيمة إجمالية 5.170.159 ملايين ريال.

وأشار مدير إدارة شؤون المباني المهندس عبدالوهاب فلاتة إلى أن كل شركة ستقوم بناءً على بنود العقد بتقديم المواد والمعدات والعمالة لتنفيذ صيانة أجهزة التكييف والتبريد في المباني التعليمية للبنين والبنات بمدارس المحافظة والقطاعات التابعة لها، وما تحتاجه المدارس من متابعة دورية لأعمالها، يضاف إليها الأعمال المؤقتة التي يطلب العمل من المقاول القيام بها وفقاً لشروط العقد ووثائقه، على أن يبدأ العمل فيها مباشرة من تاريخه ولمدة ثلاث سنوات.