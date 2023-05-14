مصادرة 4 أطنان من الباعة المخالفين

افتراش الأرصفة
ونتج عن الحملة مصادرة أكثر من 4 أطنان، من البضائع المعروضة من الخضار والفاكهة، وبضائع مختلفة من الملابس والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، التي عُرِضَت من قبل الباعة الجائلين المخالفين، من خلال افتراش الأرصفة في كل من حي الخالدية الجنوبية، وخلف سوق الحراج في الدمام، والأرصفة في المنطقة المركزية في سوق الدمام.
غرامات بلدية
وتهدف الحملة الرقابية المكثفة، للحد من المخالفات البلدية، والحفاظ على الصحة العامة للمستفيدين، في متابعة وضبط الباعة المتجولين المخالفين، والحد من ظاهرة افتراش الأرصفة في الشوارع العامة، وللحد من البيع العشوائي، وكذلك الحد من التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري.
وأكدت الأمانة متابعة وضبط ومنع الباعة المتجولين من الافتراش بالطرقات والساحات العامة، مع تطبيق الأنظمة والتعليمات، منوهة إلى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية ضد المخالفين.
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