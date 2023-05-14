مركز للمكافحة الحيوية وإنتاج النحل الطنان

ويعد تحقيق الأمن الغذائي في المملكة هدفًا رئيسًا من أهداف الإستراتيجية الوطنية للزراعة، وأحد مستهدفات التحول الوطني. كما أن حماية الثروة النباتية، التي تمثّل 80% من الغذاء، من أبرز مسؤوليات قطاع الصحة النباتية في المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها، التي قد تؤدي إلى فقد ما يصل إلى 40% من المحاصيل النباتية كل عام.
وأكد الرئيس التنفيذي لمركز «وقاء» أن قطاع الصحة النباتية بالمركز يستهدف رفع كفاءة أدائه، لبناء قدراته المؤسسية والبشرية والفنية والتشريعية والتنظيمية، بمشروعات ضمن مبادرات يجري تنفيذها، وأخرى مستقبلية.
وأشار «الغامدي» إلى أن القطاع سيسعى من خلال مهامه لتطوير التدابير اللازمة للوقاية من دخول وانتشار الآفات النباتية الحجرية، وذات الأثر الاقتصادي، لأهمية المكافحة الحيوية في قطاع الصحة النباتية، وإنتاج الأعداء الحيوية والنحل الطنّان في منطقة القصيم، وهي من عناصر تطوير الإدارة المتكاملة للآفات، وتعزيز المكافحة الحيوية، وإنتاجها محليًا.
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