وبينت المؤسسة في تقريرها السنوي عن شمول المقبولين في 477 تخصصًا في جميع الكليات والبرامج التي تقدمها المؤسسة، حيث بلغ برنامج الدبلوم والبكالوريس 46 تخصصًا، فيما حيث التخصصات في الكليات التقنية العالمية 38 تخصصًا لبرنامج الدبلوم والدبلوم المشارك، ووصلت التخصصات في المعاهد الثانوية الصناعية ومعاهد العمارة والتشييد والمعاهد الثانوية الصناعية في الإصلاحيات إلى 137 للدبلوم والدورات التدريبية، كما بلغت التخصصات في معاهد الشراكات الإستراتيجية 256 تخصصًا لبرامج الدبلوم، والدبلوم المشارك، والدورات التدريبية.
كانت هذه تفاصيل خبر 153 ألف مقبول بمنشآت التدريب التقني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.