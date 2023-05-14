153 ألف مقبول بمنشآت التدريب التقني

التحق بمنشآت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني خلال العام 2022، 153900 متدرب ، وتصدرت الكليات التقنية أعداد المقبولين بواقع 124481 متدربًا، تلتها المعاهد الثانوية الصناعية ومعاهد العمارة والتشييد والمعاهد الثانوية الصناعية في الإصلاحيات إذ وصل عدد المقبولين إلى 18231، فيما بلغ عدد المقبولين في معاهد الشراكات الإستراتيجية إلى 8463، كما قبلت الكليات التقنية العالمية 2545 متدربًا.

وبينت المؤسسة في تقريرها السنوي عن شمول المقبولين في 477 تخصصًا في جميع الكليات والبرامج التي تقدمها المؤسسة، حيث بلغ برنامج الدبلوم والبكالوريس 46 تخصصًا، فيما حيث التخصصات في الكليات التقنية العالمية 38 تخصصًا لبرنامج الدبلوم والدبلوم المشارك، ووصلت التخصصات في المعاهد الثانوية الصناعية ومعاهد العمارة والتشييد والمعاهد الثانوية الصناعية في الإصلاحيات إلى 137 للدبلوم والدورات التدريبية، كما بلغت التخصصات في معاهد الشراكات الإستراتيجية 256 تخصصًا لبرامج الدبلوم، والدبلوم المشارك، والدورات التدريبية.