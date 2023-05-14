فعاليات توعوية بمناسبة يوم الطيور المهاجرة

نظم المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، عدداً من الفعاليات التوعوية بمناسبة اليوم العالمي للطيور المهاجرة الذي يحتفل به العالم تحت شعار "المياه: استدامة حياة الطيور"، والتي ركزت على أهمية المياه للطيور المهاجرة وسبل حماية موارد المياه.

وتضمنت الفعاليات ندوة افتراضية بعنوان "الطيور المائية المهاجرة وأهميتها البيئية"، وعروض توعوية بمدينة الجبيل الصناعية لمنح الجمهور تعريفاً بموسم هجرة الطيور بشكل علمي مبسط، إضافة إلى مواد تعريفية عن أهمية الطيور المهاجرة وآثاراها البيئية والاقتصادية والاجتماعية.

يذكر أن احتفالية اليوم العالمي للطيور المهاجرة تتناول هذا العام تأثير المياه وأهميتها للطيور المهاجرة وتحديد الإجراءات الرئيسية لحماية موارد المياه والنظم الإيكولوجية المائية؛ ويعتبر هذا اليوم منصة توعوية لتسليط الضوء على الحاجة إلى الحفاظ على الطيور المهاجرة وموائلها، ويهدف إلى لفت الانتباه إلى التهديدات التي تواجه الطيور المهاجرة وأهميتها البيئية وضرورة التعاون الدولي للحفاظ عليها.