شكرا لقرائتكم خبر 7 ضوابط لتأجير حافلات نقل الحجاج بالمشاعر المقدسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين أتاحت النقابة العامة للسيارات الفرصة للراغبين في تأجير حافلاتهم لنقل الحجاج خلال رحلة المشاعر المقدسة لموسم حج هذا العام، حددت 7 اشتراطات وضوابط للتأجير، منها توفير السائقين المدربين والمحروقات للحافلات والإعاشة للسائقين طوال فترة الاستئجار، وأن تكون موديلات الحافلات وفق المعمول به في النقابة وشركات نقل الحجاج المنضوية تحت مظلتها، إضافة إلى أن تكون حمولة الحافلات 45 مقعدا فما فوق، وأن تكون جاهزة للعمل ميكانيكيا وفنيا، وأن تجتاز الحافلات الفحص الدوري. وأشارت النقابة إلى أن تقديم الطلبات يتم في ظرف محكم الإغلاق مع إحضار السجل التجاري وترخيص الهيئة العامة للنقل، وشهادة تسجيل ضريبة القيمة المضافة للسيارات، والعنوان الوطني، وكذلك بیان بالمركبات مطبوع من نظام تم توضيح ملكية المنشأة للمركبة وسريان تاريخ انتهاء رخصة سير المركبة وتاريخ انتهاء الفحص الدوري إلى نهاية ذو الحجة، وبيان بالمركبات مطبوع من نظام هيئة النقل يوضح تاريخ انتهاء كروت التشغيل للمركبات على أن تكون سارية لنهاية ذو الحجة. من الاشتراطات والضوابط:





توفير عدد من الورش والأوناش وفق عدد الحافلات المؤجرة



عرض السعر المقدم يكون ساريا حتى نهاية موسم حج 1444



أن تكون المنشأة لديها نشاط مصرح من هيئة النقل العام



تقديم الطلبات:



ظرف محكم الإغلاق مع إحضار السجل التجاري



ترخيص الهيئة العامة للنقل



شهادة تسجيل ضريبة القيمة المضافة للسيارات



العنوان الوطني



سريان تاريخ انتهاء رخصة سير المركبة



كانت هذه تفاصيل خبر 7 ضوابط لتأجير حافلات نقل الحجاج بالمشاعر المقدسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.