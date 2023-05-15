إحباط تهريب أمفيتامين وحشيش في 4 مناطق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أحبطت الجهات الأمنية محاولات لتهريب حشيش وقات وأمفيتامين وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي. في الطائف قبضت الشرطة على مواطن اتخذ استراحة وكرا لترويج الحشيش وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي. وفي عسير قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في الربوعة على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهما القات. وفي بيش قبضت شعبة التحريات والبحث الجنائي على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية لترويجه مادة الأمفيتامين. وقبضت شرطة الجوف على مواطنين لترويجهما الأمفيتامين المخدر وأقراصا خاضعة لتنظيم التداول الطبي في سكاكا، وأسلحة نارية وذخيرة. كما قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بجازان على 5 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم القات. وأحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في الحرث تهريب 27.5 كجم من الحشيش.

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