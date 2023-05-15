إنتاج 4 مليارات عدو حيوي سنويا لمكافحة آفات المحاصيل

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ويعد تحقيق الأمن الغذائي في المملكة هدفا رئيسا من أهداف الاستراتيجية الوطنية للزراعة وإحدى مستهدفات التحول الوطني، كما أن حماية الثروة النباتية التي تمثل 80% من الغذاء من أبرز مسؤوليات قطاع الصحة النباتية في المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها التي قد تؤدي إلى فقد ما يصل إلى 40% من المحاصيل النباتية كل عام.
وأكد الرئيس التنفيذي لمركز وقاء المهندس أيمن الغامدي، أن قطاع الصحة النباتية بالمركز سيسعى من خلال مهامه لتطوير التدابير اللازمة للوقاية من دخول وانتشار الآفات النباتية الحجرية وذات الأثر الاقتصادي.
وأكد أن المركز سيشجع المستثمرين من القطاع الخاص على الاستثمار في مجال إنتاج الأعداء الحيوية.
يذكر أن المركز يطمح من خلال إنتاج الأعداء الحيوية محليا إلى الوصول إلى مراحل متقدمة في السيطرة على الآفات، عبر الحلول الفعالة الخاضعة للتطوير المستمر، حتى تصبح نموذجا يلهم العالم في القطاع الزراعي في المحافظة على التنوع البيولوجي وحماية البيئة.
مركز المكافحة الحيوية:
- 4 مليارات عدو حيوي سنويا القدرة الإنتاجية.
- تغطية 6 آلاف هكتار مربع في البيوت المحمية للخضراوات.
- 38 ألف خلية سنويا القدرة الإنتاجية من النحل الطنان.
- تغطية مساحة 200 هكتار مربع من البيوت المحمية.
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