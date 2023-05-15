المملكة تعزز شراكتها مع إستونيا والدنمارك في الحكومة الرقمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عززت المملكة شراكتها مع إستونيا والدنمارك في مجال الحكومة الرقمية، في ختام زيارة محافظ هيئة الحكومة الرقمية ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الرقمي المهندس أحمد الصويان والوفد المرافق له، إلى جمهورية إستونيا ومملكة الدنمارك، حيث التقى خلالها عددا من القيادات؛ لبحث آفاق التعاون والاستفادة من التجارب الدولية في مجال الحكومة الرقمية.

وشملت الزيارة اجتماعا مع وزير الشؤون الاقتصادية والاتصالات تيت ريسالو، والرئيس التنفيذي للمعلومات في الحكومة الإستونية لوكاس إليفس، والسفيرة الرقمية لإستونيا نيلي ليوسك، فيما التقى نائب الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية والاتصالات بجمهورية إستونيا ساندرا ساراف، والمدير العام لـهيئة نظم المعلومات مارجوس نورما.

وزار البرلمان الإستوني حيث التقى وزير ريادة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات بجمهورية إستونيا السابق وعضو البرلمان السيد أندريس سوت، كما زار جامعة تالين ومركز البحث والتطوير الدولي؛ للاطلاع على أبرز البرامج والأبحاث ذات العلاقة في المدن الذكية والابتكار، فيما عقد سلسلة لقاءات مع عدد من الرؤساء التنفيذيين للشركات التقنية في إستونيا؛ بهدف بحث تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مجال الحكومة الرقمية.