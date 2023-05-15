عرض التجربة السعودية في تطوير الخدمات اللوجستية بألمانيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف توظيف الموقع الجغرافي لرفع تقييم المملكة بالمؤشرات الدولية، ختمت الهيئة العامة للنقل مشاركتها في معرض لوجستيات النقل 2023 Transport logistics، والذي أقيم في مدينة ميونخ بألمانيا، حيث استعرضت الهيئة أبرز إنجازاتها وحلولها التقنية في تطوير الخدمات اللوجستية، خلال قطاعات النقل البري والبحري والسككي لزوار المعرض الذين تجاوزت أعدادهم 75000 زائر، من 120 دولة حول العالم، إذ ختمت فعاليات المعرض أمس الأول، وبمشاركة 2300 عارض يمثلون 67 دولة حول العالم، استعرضوا خدماتهم، ومنتجاتهم، وابتكاراتهم على مساحة 127 ألف متر مربع.

واستقبل جناح منظومة الخدمات اللوجستية 7 آلاف زائر خلال أيام المعرض الذي امتد 4 أيام.

وقدمت الهيئة العامة للنقل مجموعة من الإسهامات والجهود التي بذلتها في أنشطة وخدمات القطاع اللوجستي، وفي مقدمتها تطوير المنصة اللوجستية الموحدة (لوجستي)، والتي توفر 70 خدمة الكترونية بهدف تسهيل وصول المستثمرين إلى الخدمات اللوجستية عبر نافذة واحدة Logisti.sa.

كما تتضمن إنجازات الهيئة في تطوير القطاع اللوجستي إنشاء الأكاديمية السعودية اللوجستية SLA، التي تعنى بصناعة الكفاءات الوطنية وتأهيلهم وفق أفضل المعايير العالمية.

كما سلطت الهيئة الضوء على إنجازاتها في قطاع النقل البري عبر أنظمتها التقنية لتتبع الشاحنات، والتي تمثل نقلة نوعية في زيادة حوكمة عمليات النقل والارتقاء بجودة الخدمات اللوجستية.

في حين استعرضت الهيئة تجربتها في خدمة تنظيم دخول الشاحنات للمدن الرئيسة خلال أوقات المنع، عبر حجز مواعيد الكترونية تتيحها للمستفيدين خلال بوابة نقل bce.naql.sa.

معرض لوجستيات النقل

