عرض التجربة السعودية في تطوير الخدمات اللوجستية بألمانيا

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واستقبل جناح منظومة الخدمات اللوجستية 7 آلاف زائر خلال أيام المعرض الذي امتد 4 أيام.
وقدمت الهيئة العامة للنقل مجموعة من الإسهامات والجهود التي بذلتها في أنشطة وخدمات القطاع اللوجستي، وفي مقدمتها تطوير المنصة اللوجستية الموحدة (لوجستي)، والتي توفر 70 خدمة الكترونية بهدف تسهيل وصول المستثمرين إلى الخدمات اللوجستية عبر نافذة واحدة Logisti.sa.
كما تتضمن إنجازات الهيئة في تطوير القطاع اللوجستي إنشاء الأكاديمية السعودية اللوجستية SLA، التي تعنى بصناعة الكفاءات الوطنية وتأهيلهم وفق أفضل المعايير العالمية.
كما سلطت الهيئة الضوء على إنجازاتها في قطاع النقل البري عبر أنظمتها التقنية لتتبع الشاحنات، والتي تمثل نقلة نوعية في زيادة حوكمة عمليات النقل والارتقاء بجودة الخدمات اللوجستية.
في حين استعرضت الهيئة تجربتها في خدمة تنظيم دخول الشاحنات للمدن الرئيسة خلال أوقات المنع، عبر حجز مواعيد الكترونية تتيحها للمستفيدين خلال بوابة نقل bce.naql.sa.
معرض لوجستيات النقل
- 75 ألف زائر من 120 دولة
- 2300 عارض من 67 دولة
- 127 ألف م2 مساحة المعرض
- 7 آلاف زائر لجناح المملكة
- 70 خدمة للقطاع اللوجستي بالمملكة
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