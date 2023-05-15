معلمون ميسرون وشاشات لسد الاحتياج التعليمي للمدارس

أطلقت وزارة التعليم، مشـروع الشاشات التفاعلية، لتقديم حلولًا تعليمية من خلال توظيف التقنية، وتوزيع الشاشات على بعض المدارس المستهدفة في مناطق ومحافظات المملكة، للمدارس التي قد تتواجد في بيئات تتطلب تحسينًا لظروف التعلم وتطويرًا لعمليات التعليم، وذلك في ظل سعي الوزارة تخسين جودة مخرجات التعليم ورفع الكفاءة التشغيلية للمدارس والاستثمار الأمثل للموارد البشرية والمادية، وتوسيع فرص التعلم في بيئات تعليمية مناسبة، بالإضافة إلى المساهمة في سد الاحتياج التعليمي للمدارس التي تعاني من وجود عجز في بعض التخصصات.

الفصول المزدوجة

أوضحت الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد في وزارة التعليم، في دليل التكليف عن بعد عبر الشاشات التفاعلية، أن التكليف، هو تسديد الاحتياج التعليمي بتكليف معلم متخصص بالتدريس عن بعد «تزامنيًا»، لفصل أو فصول ذات احتياج تعليمي باستخدام التقنيات المتاحة، ليستطيع الطلاب تلقي دروسهم في مدرستهم عبر منصة مدرستي، وبوجود معلم ميسر، مبينة أن المعلم «الميسر»، توكل له متابعة المقرر وضبط الصف في الفصل المستفيد، لافتة إلى أن الشاشة التفاعلية، تسهم في ربط فصول دراسية ببعضها البعض، وتسهل تقديم الدروس التزامنية بشكل فاعل، وتتيح التفاعل بين الطلبة والمعلم، مشيرة إلى أن نمط التدريس في الفصول المزدوجة، إذ يتولى معلم من مدرسة أخرى مع طلابه في بث الدرس لفصل أو فصول ذات احتياج في مدارس أخرى بوجود معلم ميسر، وفيما يتعلق بنمط التدريس في الفصول الفردية، يتمثل في معلم من مدرسة أخرى يكلف بالتدريس عن بعد في مدرسة معينة لفصل أو فصول ذات احتياج تعليمي بوجود معلم ميسر.

المقررات النظرية

رسمت الوزارة، آلية تنفيذ المشروع، وذلك بالتوجيه إلى عقد برامج تدريبية على استخدام الشاشات التفاعلية، مراعاة عدم تجاوز الحد الأقصى 25- 30% من المقررات التي تطبق على الفصل ذي الاحتياج، وتعميم المواد التوعوية والأدلة لمنسوبي المدرسة وأولياء الأمور، مشددة على تفضيل تكليف معلم عن بعد لتدريس فصل أو فصول ذات احتياج بدون وجود طلابه، وفي حال تعذر ذلك يراعى مناسبة إجمالي عدد الطلبة 25 طالبًا في المرحلة الابتدائية، و30 طالبًا في المرحلة المتوسطة والثانوية، ويفضل تفعيل الشاشات على المقررات النظرية، ويرعى استخدام الكاميرا وفق الضوابط العامة، بحيث تضمن الخصوصية للمعلمات والطالبات.

تجهيزات تقنية مطلوبة

01- اتصال بالإنترنت.

02- حاسب آلي مزود بكاميرا ولاقط صوت

03- شاشة تفاعلية للطلبة «نظام الفصول الفردية والمزدوجة».

المدارس المستهدفة

01- الواقعة في المناطق النائية.

02- ذات الاحتياج التعليمي الدائم.

03- الداعمة للمدارس ذات الاحتياج.