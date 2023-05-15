الجوازات: إصدار تصاريح دخول المقيمين للعاصمة المقدسة إلكترونيا خلال موسم الحج

بدأت المديرية العامة للجوازات باستقبال طلبات إصدار تصاريح الدخول للعاصمة المقدسة إلكترونيًا للمقيمين من العمالة المنزلية وأفراد الأسرة غير السعوديين، والعاملين من المقيمين في المنشآت التي مقرّها العاصمة المقدسة، وحاملي تأشيرة العمل الموسمي والمتعاقدين مع تلك المنشآت المسجلين في نظام أجير، خلال فترة موسم حج 1444هـ.
وتأتي هذه الخدمة تسهيلاً للمستفيدين واختصاراً للوقت وتوفيرًا للجهد، حيث تتيح منصة أبشر أفراد تصاريح العمالة المنزلية وأفراد الأسرة غير السعوديين، وعبر خدمة تصاريح دخول العاصمة المقدسة في بوابة مقيم الإلكترونية لجميع المنشآت.
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