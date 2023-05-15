اشتراط بعد المناحل عن التجمعات السكانية - #عاجل

تعتزم وزارة البيئة والمياه والزراعة وضع أدلة تنظم صناعة نحل العسل وترشيد استخدام الموارد الطبيعية دون الإضرار بها وتحقيق التوازن بين الإنتاج والموارد المتاحة.

وشددت أدلة الوزارة على أن تصاريح النحالين تمنح للمواطنين فقط لمزاولة مهنة تربية النحل، بالإضافة إلى تسجيل بياناتهم في بوابة الخدمات الإلكترونية (نما) مع إرفاق شهادة اجتياز دورة تدريبية.

برامج إرشادية

وتعمل المياه والزراعة على حماية نشاط تربية النحل ووضع الضوابط والشروط المحققة لذلك، بالإضافة إلى وضع الخطط الإستراتيجية لتطوير صناعة نحل العسل وتنفيذ البرامج التي تحقق تنمية هذه الصناعة بالمملكة، فضلا عن البرامج الإرشادية الموجهة للنحالين وتنفيذها وتقييم أدائها، ونشر الوعي بأهمية النحل وتثقيف المجتمع بمنتجات النحل وفوائدها.

ونصت أدلة الوزارة في سياق المشروع الذي طرحته للعموم، عبر منصة استطلاع التابعة للمركز الوطني للتنافسية، على أن تراخيص إنشاء مناحل الأفراد الحديثة (خلايا حديثة) أو التقليدية (خلايا بلدية)، سواءً مناحل ثابتة أو مناحل متنقلة تمنح بوجوب 10 شروط، أبرزها أن يكون موقع المنحل بعيداً عن التجمعات السكانية، ومصادر التلوث مثل مخازن الأسمدة والمبيدات، وكذلك بعيداً عن مصادر الروائح المنفرة لطوائف نحل العسل مثل حظائر المواشي ومزارع الدواجن، ووجوب أن يكون الموقع المقام به المنحل ملائم لنشاط تربية النحل وذا وفرة بنباتات النحل الرعوية.

اشتراطات تراخيص مناحل الأفراد التجارية

01 يسمح للمواطنين فقط بحيازة مناحل الأفراد.

02 تسجيل البيانات وطلب الترخيص في بوابة الوزارة الإلكترونية

03 يتولى المكتب بالمحافظة أو الوحدة بالمركز الإجراءات المبدئية لمنح التراخيص والكشف الميداني على المناحل.

04 يلتزم النحال بترقيم الخلايا ووضع لوحة تعريفية على المنحل يوضح فيها المعلومات المرجعية للمنحل.

05 يشترط للمنحل الثابت إرفاق مستند شرعي أو نظامي للموقع.

06 الموقع ملائم لنشاط تربية النحل وذو وفرة بنباتات النحل الرعوية.

07 أن يكون موقع المنحل بعيداً عن التجمعات السكانية

08 أن يكون الموقع بعيداً عن مصادر التلوث مثل مخازن الأسمدة والمبيدات وبعيداً عن مصادر الروائح المنفرة

09 أن تكون المسافة كافية بين المنحل وأقرب منحل إليه.

10 مدة ترخيص منحل الأفراد 3 سنوات قابلة للتجديد.