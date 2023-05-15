5 آلاف ريال مخالفة عدم الالتزام بالعنوان الوطني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حددت الهيئة العامة للنقل 5 آلاف ريال قيمة مخالفة عدم الالتزام بالعنوان الوطني المكون من 4 أحرف و4 أرقام.

وأكدت أن عدم التزام مقدم الخدمة باستخدام العنوان الوطني للمستفيدين عند تقديمه أيا من الخدمات البريدية يعد مخالفة وتستوجب العقوبة، وذلك وفقا للائحة التنفيذية لنظام البريد التي حددت قيمة هذه المخالفة بـ5 آلاف ريال، حسب تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات الذي أعلنت عنه الهيئة بداية هذا من مايو 2023، بهدف ضمان تطبيق أفضل الممارسات وتحسين تجربة المستفيدين، ووضع الأدوات النظامية المناسبة لحماية الأنشطة والخدمات البريدية وتطويرها وتنميتها، والارتقاء بمستوى جودتها.

وشددت على أهمية استخدام العنوان الوطني المختصر، الذي يمثل نظاما لعنونة موقع المستفيد بشكل رسمي ودقيق، طبقا للمعايير والمواصفات العالمية.

خدمات العنوان الوطني المختصر

