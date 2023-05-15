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قضايا الأسرة السعودية تحظى بأولوية «حقوق الإنسان»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد الفاخري إلى تعزيز الوعي بالمسائل المتعلقة بالأسر ودورها وأثرها المهم في بناء مجتمع حيوي ومستقر، مبينا أن قضايا الأسرة وما يتعلق بها من المسائل ذات الأولوية في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان منذ إنشائها نظرا للدور الذي تضطلع به الأسرة في عملية التنمية، فالأسرة هي نواة المجتمع ومصدر نمائه، وهي الحاضنة الأولى للأبناء والراعي الرئيس لاحتياجاتهم والحامي للمجتمع من التفكك والانحلال، كما منحت رؤية السعودية 2030 اهتماما خاصا بالأسرة من خلال دعمها بعوامل النجاح اللازمة لتمكينها من رعاية أبنائها وتنمية ملكاتهم وقدراتهم.

وأشار «بمناسبة اليوم العالمي للأسرة إلى أن النظام الأساسي للحكم في المملكة نصّ في مادته التاسعة على أن الأسرة نواة المجتمع السعودي، ويربى أفرادها على أساس العقيدة الإسلامية» وجاءت المادة العاشرة من النظام ذاته لتؤكد حرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية ورعاية جميع أفرادها، وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.

وثمن الدور المهم الذي تقوم به المملكة للاعتناء بالأسر والاهتمام باستقرارها وتوفير الرعاية الكاملة والأمان لها بهدف ضمان بناء المجتمع بشكل سليم، ويترجم ذلك التركيز على بناء الأسرة وحمايتها من التفكك وإصدار الأنظمة ذات العلاقة بالأسرة بما يسهم في منحها أكبر قدر ممكن من الحماية والتحفيز والمساعدة.

الأولوية.. لماذا؟


  • أثرها المهم في بناء مجتمع حيوي ومستقر.
  • الدور الذي تضطلع به الأسرة في عملية التنمية.
  • الأسرة هي نواة المجتمع ومصدر نمائه.
  • هي الحاضنة الأولى للأبناء والراعي الرئيس لاحتياجاتهم.
  • الحامي للمجتمع من التفكك والانحلال.
  • اهتمام خاص من رؤية السعودية 2030.
  • دعم الأسرة بعوامل النجاح اللازمة لتمكينها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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