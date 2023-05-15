فسح نصف مليون جهاز إعلامي في أبريل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تصنيف وفسح نحو نصف مليون جهاز إعلامي، و153 محتوى سينمائيا بمختلف أنواعه، منها 28 فيلما، خلال أبريل الماضي. وأظهرت أرقام الهيئة تصنيف وفسح 54 محتوى للألعاب الالكترونية، إضافة إلى إصدار 459 ترخيصا إعلاميا متنوعا. أعمال الهيئة





فسح 28 فيلما سينمائيا



44 مقطعا تشويقيا سينمائيا



27 محتوى مرئيا خارج صالات السينما



إصدار 47 ملصقا سينمائيا



7 إعلانات تجارية لصالات السينما



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