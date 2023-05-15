ترميم 128 مشروعا مدرسيا بالرياض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تواصل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض مشاريع التأهيل وأعمال الترميم والصيانة لـ 128 مشروعا من المباني المدرسية للبنين والبنات والطفولة المبكرة. وتعمل الإدارة على تهيئة المباني المدرسية وتسخير الجهود لتوفير بيئة تعليمية ابتكارية ومثالية للطلبة والهيئة التعليمية وفق مستهدفات رؤية السعودية 2023، وتجري الأعمال ضمن خطة متكاملة وفق جدول زمني ونسبة إنجاز متوافقة مع الخطة المعتمدة. وتشمل مشاريع الترميم والصيانة ترميم الملاعب العشبية وصيانتها من خلال 42 مشروعا، و7 مشاريع لترميم واجهات المدارس وفق أحدث التصاميم، و7 مبان للطفولة المبكرة، وإنشاء 8 صالات رياضية، و34 مشروعا لتأهيل فصول رياض الأطفال، إلى جانب 9 مشاريع لترميم ومعالجة رشح الأسطح في المباني المدرسية، و16 مشروعاً لترميم دورات المياه، و5 مشاريع لترميم أسوار المدارس.

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