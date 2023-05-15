المملكة تحصد 18 ميدالية في معرض آيتكس للابتكارات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصد طلاب وطالبات المملكة المشاركون في معرض «آيتكس 2023م» الدولي للاختراع والابتكار والتكنولوجيا، في العاصمة الماليزية كوالالمبور، 18 ميدالية في عدد من المجالات العلمية.

وفاز بالذهبية في مجال علوم البيئة الطالب نواف العقل من إدارة تعليم الرياض، وإلياس البطاط من تعليم الهيئة الملكية بالجبيل، وعبدالله العتيبي من تعليم الخرج، وعبد الإله بن عيدان وغلا النفيعي من تعليم مكة المكرمة، ونورة القيضي من تعليم القصيم، ويمن العتيبي من تعليم جدة.

وحصل على الذهبية في مجال الأتمتة والعمليات نورة المسند من تعليم الرياض، كما حقق عبدالله الكناني من تعليم القنفذة الميدالية الذهبية في مجال (الروبوتات)، وألين القبلان من تعليم الرس ذهبية علوم وهندسة المواد.

ونال الميدالية الفضية في علم وهندسة المواد سعد الصغير، وروز الجشي وعبدالرحمن الجوهر من تعليم الشرقية، وعبدالله السعيد من تعليم الأحساء، ويزن الشمراني من تعليم عسير.

وحققت أميرة العجلان من تعليم القصيم الميدالية الفضية في مجال الصحة والتكنولوجيا الحيوية، كما فازت بفضية الصحة والتقنية الطبية رأد القحطاني ورأف القحطاني من تعليم جدة.

جوائز طلاب المملكة







10 جوائز ذهبية كبرى



8 ميداليات فضية



7 جوائز خاصة من الجهات المشاركة والداعمة



معرض «آيتكس»