شكرا لقرائتكم خبر الواقع الافتراضي يستعيد زمان وشخصية حاتم الطائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بتقنية الواقع الافتراضي أعاد مهرجان «في ضيافة الطائي» زواره من خلال «معرض تفاعلي» إلى القرن السادس الميلادي، ومنحهم تجربة اكتشاف العالم آنذاك وخصال وأشعار وشخصية حاتم الطائي.

واختتمت وزارة الثقافة فعاليات المهرجان الذي أقيم في منطقة حائل خلال الفترة من 5 إلى 13 مايو الحالي، ضمن مبادرات «عام الشعر العربي 2023»، وبدعم من برنامج جودة الحياة أحد برامج تحقيق رؤية المملكة؛ للتعريف بشخصية حاتم الطائي ومكانته الثقافية وسجاياه الحميدة وأعماله الخالدة في ذاكرة الشعر العربي.

وتضمن المهرجان حزمة من الأنشطة والفعاليات الثقافية التي تجسد حياة الشاعر الجواد وقصائده الشهيرة، وتحاكي ثقافة المنطقة في تلك الفترة الزمنية، حيث قدمت للزوار رحلة ثقافية إبداعية بدأت من منطقة الأطفال «عُتبة» التي ضمت 4 أركان وهي: التلوين، صناعة الفخار، صناعة الخوص، وصناعة الأساور، ومنها إلى منطقة المشاهد الأدائية «عوارض» والتي تمثل مراحل مهمة في تاريخ حاتم الطائي بدءا من طفولته، ومرورا بشبابه وحياته الاجتماعية ووصاياه الثمينة، وإلى مشيبه؛ لتحاكي قصص الكرم والسخاء التي اشتهر بها، إلى جانب عرض مرئي عن حياة حاتم «عن شاعر طيّ» الذي قدم إضاءات على أحد رموز الشعر العربي، ومر على مراحل حياة حاتم الطائي الفياضة بالشعر والشجاعة حتى أصبحت شاهدة على أصالة العرب وأخلاقهم وقيمهم، ومضربا للأمثال، فهو الجواد الكريم السخي منذ طفولته وحتى مماته.

فيما قدمت «ساحة في حياة الطائي» نموذجا حيا عن حياة الشاعر الاجتماعية، أما في منطقة الندوات والأشعار «ديوان حاتم» فقد اعتلى المنصة أدباء وشعراء يؤرخون حياته ويوثقونها عبر قصائدهم الخاصة وقراءاتهم لسيرته.

أبرز الفعاليات:

