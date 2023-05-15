شكرا لقرائتكم السديس: حي الملك سلمان يحفز النمو السكاني والاقتصادي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، بإعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عن مشروع حي الملك سلمان، مؤكدًا: أن هذا المشروع يأتي امتدادًا لحرصه الكبير ودعمه لتنمية المدن تحقيقًا لتحفيز النمو السكاني والاقتصادي.

لفتة وفائية

وقال الرئيس العام: اللفتة الوفائية من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تجاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تعد لمسة للوفاء المعهود الذي تربى عليه في مدرسة سلمان الوفاء والكرم، مؤكدًا أنه بفضل جهود الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال تولّيه إمارة المنطقة أكثر من 5 عقود، جاء إطلاق مسمى حي الملك سلمان تثمينًا وتقديرًا وعرفانًا لما قدّمه لمدينة الرياض ويعد تذكيرًا وتقديرًا وعرفانًا وتكريمًا لمقام خادم الحرمين الشريفين، والذي يعتبر نبراسًا ونموذجًا يقتدى به في هذا المجال.

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وأضاف السديس: إن تسمية الحيين- الواحة وصلاح الدين- باسم الملك سلمان، جاء تقديرًا لمدرسة الملك سلمان، وإنجازاته المتوالية في كافة المجالات، ومنها خمسون عامًا قضاها في بناء الرياض لبنة لبنة.

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شكر وتقدير

واختتم الرئيس العام مقدمًا شكره لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لهذا الوفاء غير المستغرب، وأن يجزيه الله خيرًا وينفع به، سائلًا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، ويوفقه ويجعله ذخرًا للإسلام والمسلمين.