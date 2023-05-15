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انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 212 ريالاً

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الرياض - محمد الوسيري - شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الاثنين، انخفاضاً طفيفاً مقارنةً بالأسعار التي سجلتها الأيام الماضية.

الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 242.82 ريال، أي ما يعادل نحو 64.75 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 222.58 ريال، أي ما يعادل نحو 59.36 دولار.

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الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 212.47 ريال، أي ما يعادل نحو 56.66 دولار، وعيار 18 وصل إلى 182.11 ريال، أي ما يعادل نحو 48.56 دولار.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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